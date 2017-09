Käsi põlvel: Eesti ühel kuumimal muusikul on uus suhe?

Egle ja Kallervo ilmusid esimest korda üheskoos avalikkuse ette 2014. aasta jaanuaris Raadio 2 Aastahiti galal. Samal üritusel näitasid end esmakordselt paarina ka Piret ja tema tänane abikaasa, muusik ja kinnisvaraekspert Egert Milder.

Kuigi Egle ja Kallervo kolm aastat kestnud suhte lõpp sai selgeks suvel, on muusiku Instagrami jälgides näha, et ta on enda kõrvale kuldselt ilusa sügise saabudes leidnud uue kaaslase blondipäise kaunitari näol.

Armastus on õhus!