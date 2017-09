Nord Lights: meie looming toob Eesti muusikasse ühe uudse suuna

Nord Lights’i looming seob endas eri stiile: fusion, jazz, indie, rock ning mõnel juhul ka D’n’B. Bänd loodab, et publikuni jõuab see energia ja rõõm, mis musitseerides neis endis pulbitseb. «Kirjutame lugusid, mis on täis üllatusi, uudseid ideid, kargust, värskust ja võimsat energiat,» lubavad nad.

Enda sõnul on nad kindlasti stiililiselt eristatavad nii kohalikul kui ka globaalsel muusikamaastikul. Inspirastiooni saavad muusikud kõigest, mis neid igapäevaselt ja -öiselt ümbritseb. «Tähelepanelikult ringi vaadates võib ilusaid ning häid mõtteid tekitada iga pisemgi asi,»leiavad nad.

Saaksid nad ükskõik mida lava taha tellida, sooviksid nad real-life virmalisi ja äikest, mis lööks kontserdi viimase akordi ajal maa sisse kanjoni, kust hakkaks laavat purskama. Kui Nord Lights’i muusika kannaks eesnime, siis oleks see Ülle. «Meil on ka üks lugu, mis on sellise pealkirjaga. See Ülle on pealt suhkruglasuur aga seest punane leek ja plahvatused.»

Tutvu bändi tegemistega:

