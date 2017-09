MIR: Kujutage ette, et jazzcat ja funky ducky kohtuvad baaris ja hakkavad nalja tegema

Bändiproovis koguvad kõik liikmed oma muusikalised ideed kokku ning üheskoos avardatakse neid kõikvõimalikesse suundadesse. «Meie loomingu panus Eesti muusikasse on poognaga elektrilise basskitarri mängimine,» kommenteerivad nad.

Lisaks sellele kannavad nad endas ideed tuua Eesti muusikamaastikule värsket pop-jazzi. Kui nende ansambel kannaks inimese nime, siis see oleks Markus-Einari. «See annab edasipidi ja tagurpidi lugedes täiesti erineva tulemuse.» Oleksid Miri liikmed maailma valitsejad, teeksid nad terve maailma vegan toiduliseks ja muudaks haridussüsteemi selliseks, et see valmistaks päriselt lapsi eluks ette.

Kui Mir müüks suure staadionikontserdi välja, sooviksid nad lava taha väga palju süüa: hummust, peediburgereid ning ainult lillasid skittle’seid. Lisaks veel ka batuuti, pallimerd, erinevaid parukaid, mida pähe proovida ja ahvi, kes juhiks neid golfikäruga festivali alal ringi.

Tutvu bändi loominguga:

https://soundcloud.com/mirmusictartu/ma-muudan-meelt