To’Ko:Meie looming on toores, kohati jõuline, kohati arg ja väga spontaanne

To’Ko on Saaremaa mahedate tuulte ja rohetavate kadakate vahelt pärinev trio, kes viljeleb indie, post-rokki ja experimentali mõjutustega instrumentaalset muusikat. Kuulaja peaks saama nende muusikast hetkeemotsiooni, mis teda kõnetaks. “Meie tunnetus võiks edasi kanduda mingil moel publikumile. Meie looming on toores, kohati jõuline, kohati arg ja väga spontaanne, sest teeme proove ja muusikat koos just siis, kui tuleb tunne, et on aeg,” selgitavad nad.

Muusikud tahavad anda laivis midagi, mis tuleb nende, laval olevate isikute, sisemusest. Kui jazztriod välja arvata, on instrumentaalne trio Eestis suhteliselt ainulaadne koosseis. Muusikud selgitavad, et nad on teadlikult püsinud kolmekesi:“Kitarr, bass ja trummid tundub kohati raske kombo millega muusikat luua, kuid see sama lihtsus ja pillide vähesus on ka hea väljakutse.” Bändiliikmed lubavad oma loominguga tuua Eesti muusikasse ainulaadse groove’i, mida mujal ei kohta.

To’Ko sõnul on nende suurimad fännid kõik, kes nende kontserdi kunagi käinud. Oleksid nad maailmavalitsejad kaotaksid nad ära praegused mainstream raadiojaamad, v.a Star FM ja Retro FM, et saaksid rahus autos sõita.

Vaata bändi tegemisi:

https://www.facebook.com/tokoband/