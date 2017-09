MängudeÖÖl toimub Gran Turismo Sport võidusõidusimulaatori Eesti esmaesitlus

Euronics koostöös PlayStationiga toob esmakordselt Eesti avalikkuse ette legendaarse ja PlayStationile eksklusiivse võidusõidusimulaatori Gran Turismo uusima väljalaske, mis kannab nime Gran Turismo Sport. Polyphoni Digitali arendatud mäng toob PlayStation 4 mängukonsoolile aegade kõige realistlikuma ning haaravama võidusõiduelamuse.

„Meil on ülimalt hea meel, et just tänavuse MängudeÖÖ raames saame koostöös PlayStationiga tuua Eesti publikuni Gran Turismo Sport mängu, mis tuleb Euronicsi kauplustes müügile 18. oktoobril,“ ütles Euronicsi tootejuht Jan Rist. „Nii saavad kõik huvilised juba varakult näha, et uue Gran Turismo näol on tegemist tõeliselt kauni ja realistliku mänguga, mis peaks kuuluma iga võidusõidupisikuga mänguri kollektsiooni.“

PlayStation Eesti esindaja Imre Villmanni sõnul on tegemist Eesti mängijate jaoks harukordse võimalusega. „Gran Turismo mängud on ligi 20 aasta jooksul kogunud rohkelt fänne üle maailma ning seega on meil suurim rõõm pakkuda siinsetele mängijatele võimalust Eesti suurima mänguürituse raames proovida Gran Turismo Sporti enne selle ametlikku müügiletulekut.“

Huvilistel on võimalik proovida Gran Turismo Sporti tänavusel MängudeÖÖl, mille uksed avatakse 30. septembril kell 21:00 Apollo Kino Solarises. Ürituse vanusepiiranguks on 16+ ning pileteid saab soetada www.apollokino.ee või Apollo Kino kassadest. Rohkem infot üritusest aadressil www.mangudeoo.ee