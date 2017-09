MängudeÖÖ CS:GO turniiri korraldaja: Eesti e-spordis on veel omajagu avastamata talente

Tuleval MängudeÖÖl toimub CS:GO turniir üritustesarja ajaloos esmakordselt. Tegemist on populaarse mänguga. Miks seda juba varasemalt MängudeÖÖle kaasatud pole?

Julgen arvata, et MängudeÖÖ võistluste osa on orgaaniliselt kasvanud selleni, kus me täna oleme. Kui varem peeti kõik suuremad võistlused maha konsoolidel, siis nüüs oleme vaikselt liikumas arvutimängude poole ning kastame tasapisi varbaid ka e-spordi tiiki.

Leian ka, et Eestis on piisavalt huvilisi nii mängurite, kommentaatorite ja ka teiste osas, kes vajavad seda e-spordi pinda, kus ennast teostada. Meil on selles valdkonnas veel omajagu talente avastamata.

Kas reaktsioon turniirile on olnud aktiivne? Kui palju meeskondi on näidanud osalemise vastu huvi?

Nii mängijad kui ka vaatajad on kahtlemata turniirist huvitatud. Suhtlus erinevate osapooltega on olnud aktiivne võistluse väljakuulutamisest alates.

Praeguseni on osalenud meie kvalifikatsioonides umbes 100 meeskonda. Tõsi, seal on kollektiive, kes on meil nii-öelda korduvkülastajad ja on ka varem MängudeÖÖl võistelnud. Eks näis, kui palju meeskondi ennast viimasele, sellel laupäeval (23.09) toimuvale kvalifikatsioonile registreerib.

Kas meeskonnad on Eestist või osaleb ka rahvusvahelisi võistkondi?

Valdav enamus on ikkagi kodumaalt. Oleme kvalifikatsioonide jooksul näinud umbes viite välismaa meeskonda. Nüüd, enne viimast kvalifikatsiooni, on oma huvist teada andnud veel umbes kolm uut välismaa tiimi.

Välismaiseid meeskondi on oodatust vähem, kuid kui vaadata, mis toimub hetkel naaberriikides, siis näeme ka põhjuseid. Soomes toimub Connection LAN, Leedus lõppes just GameON ning Kings of the Balticsi kvaifikatsioonid on kohe algamas.

Tasub ka mainida, et üks juba kvalifitseerinud finaalimeeskond on pärit Lätist.

Kuigi turniiri finaal toimub 30. septembril MängudeÖÖl, siis kvalifikatsioonid on juba täies hoos. Milline mulje on neist mängudest jäänud? Kas meeskonnad näitavad kõrget taset?

Tase on seinast-seina. Siiski on iga kvalifikatsioonivoor läinud järjest pingelisemaks. Põnev oli kolmanda kvalifikatsiooni lõpp, kus läksid vastamisi kodumaine X-GOD ning Lätist pärit team_d3kster. Matš läks üleajale ning lätlased krabasid lõpuks võidu endale.

Meeskondade üldise taseme paneb paika mitu asja. Vast kõige olulisem on just auhinnaraha. Maailmatasemel meeskonnnad, kes püüavad kümneid kuni sadu tuhandeid eurosid, pole meie tuhande euro suuruse auhinnafondiga turniirile veel ära “eksinud”.

CS:GO kommuun on minevikus kohati välja paistnud toksilisuse ja ebasportlasliku käitumisega. Kas sul on MängudeÖÖ turniiri korraldades ette tulnud negatiivseid juhtumeid või on kõik pigem ladusalt laabunud?

Pean tõdema, et tänaseni on kõik nii-öelda libedalt jooksnud. Mängijad käituvad sportlikult ning on koostöövalmis. Eks kindlasti on ette tulnud mängusiseselt meeskondade vahel ütlemisi, kuid see on täiesti normaalne osa mängust.

Kui kellelgi ei peaks olema võimalik 30. septembril Solarise kinno finaalvõistlusele kaasa elama tulla, siis kas seda on võimalik ka muude kanalite vahendusel jälgida?

Absoluutselt! Otsepilt finaalidest on nähtav www.twitch.tv/level1esports lehelt.

Samalt lingilt on ka nähavad viimased kvalifikatsioonimängud, mis toimuvad juba sellel laupäeval, 23. septembril.