Telestaar Kylie Jenneri rasedusest: paljud üritavad püsida samas tempos nagu tõsielustaarid, kes ei tohiks veel juuagi

«Vähemalt kümme sõpra on mulle täna seoses Kylie rasedusega kirjutanud,» kirjutas 31-aastane Dunham Twitteris selgitades, et tema vanused on kadedad, et nii noor staar last ootab.

Kylie Jenner / Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

«Ta on 20-aastane, me olime siis väga viljakad. Viljakustööstus on meid viinud nii kaugele, et me üritame püsida samas tempos nagu tõsielustaarid, kes ei tohiks veel juuagi,» sõnab ta.

Noor Kylie olevat aga uudise üle ülimalt önnelik ning tema ja Scotti pisitütar peaks sündima veebruaris.