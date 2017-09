No UK: London, UK. Kate Hudson at the Kung Fu Panda3,European Premiere,Odeon Leicester Square. 6th March 2016. Ref: LMK326-60293-060316 Matt Lewis/Landmark Media. WWW.LMKMEDIA.COM/IPAPRESSITALY_IPA_5161338/Credit:IPA PRESS/SIPA/1603070831

|

FOTO: IPA PRESS/SIPA/IPA PRESS/SIPA