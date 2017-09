Mida näitas Sony Tokyo Game Show pressiüritusel?

Kõige suurem uudis oli Metal Geari, Armored Core’i ning Xenoblade Chronicles X-i arendajate koostöös valmiv uus teos nimega Left Alive. Mängust ei tea me midagi muud peale selle, et see on rõskes ning tumedas tulevikus aset leidev ellujäämiselementidega kolmanda isiku vaates tulistamismäng.

Kuna nii suured tegijad on teose kallal tööl ning mängu kunstilist poolt haldab ennekõike Metal Geari seeriale omase visuaali andnud Yoji Shinkawa, siis tuleb ainult pöidlad pihus loota, et mäng tuleb hea.

Monster Hunter World sai endale väljalaskekuupäeva, erilise PlayStation 4 konsooli ning ka Collector’s Editioni. Päev, mil sõpradega ülemaailmselt kolle jahtida saab, on 26. jaanuar 2018.

Ka Shadow of the Colossuse uusversioon sai endale treileri, mis näitab, kuivõrd hästi on stuudiol Bluepoint õnnestunud tuua 2005. aasta kultushitt uues kuues PlayStation 4 konsoolidele.

Kõigile üllatuseks ilmus Final Fantasy seeria parim teos Final Fantasy IX PlayStation 4 konsoolidele samal päeval, mil ta välja kuulutati. Tegemist pole küll uusversiooniga, kuigi tegelaste mudeleid on natuke paremaks tehtud ning lisatud on ka trofeede teenimise võimalus.

Zone of the Enders: The 2nd Runner saab samuti uusversiooni ning isegi virtuaalreaalsustoega. Kui keegi mängis seda PlayStation 2 peal, siis nüüd on õige aeg vanu häid aegu meenutada.

Dragon’s Crown Pro on ühe üpriski laheda PlayStation 3 rollimängu PlayStation 4 versioon, mis jõuab Jaapanisse 25. jaanuaril.

Ja kui kassid peaksid meeltmööda olema, siis Neko Atsume VR võimaldab mängijal virtuaalreaalsuses paitada oma animekiisusid. Ei, mitte animetüdrukuid kassikostüümides, vaid päris animekasse.