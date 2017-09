Täna saabub maailma lõpp!

Kristliku numeroloogi David Meade´i arvates leiab Luuka evangeeliumist sõnumi, et sel suvel toimunud sündmused: päikesevarjutus ja orkaan Harvey, viitavad peagi saabuvale maailmalõpule.

23. septembri teooria juurde jõuti väidetavalt nii, et kombineeriti piibliteksti tõlgendused Giza püramiididelt leitud infoga. Meade lisas oma ideele veel selle, et ta usub, et täna, 23. septembril, möödub Maast hävingut põhjustav tundmatu planeet Nibiru, mille olemasolu pole aga kunagi ametlikult tõestatud.

Mida teete teie Maa võimalikul viimasel päeval?