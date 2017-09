Pildid: Venemaa ajalooühing nõuab Kalašnikovi monumendilt saksa relvakujutiste eemaldamist

Vene meedia teatel tellis ja lasi selle monumendi püstitada Venemaa ajalooühing, mis teatas nüüd, et mounumendi bareljeefil on viga, mis tuleb eemaldada.

Mihhail Kalašnikovi monumendi detailid / Mikhail Pochuyev/Mikhail Pochuyev/TASS/Scanpix

Kalašnikovi mälestusmärgil on ära toodud saksa ründevintpüssi Sturmgewehr StG 44 kujutised. Ajaloolaste sõnul ei ole saksa relval Kalašnikovi AK-47 mitte mingit seost ja seega tuleks need eemaldada.

Mihhail Kalašnikovi monumendi detailid / Mikhail Pochuyev/Mikhail Pochuyev/TASS/Scanpix

Mihhail Kalašnikov konstrueeris oma automaatrelva 1947. aastal ja nõukogude armees võeti see kasutusele 1949. aastal. Maailmas tuntakse Kalašnikovi automaatpüssi eelkõige nimetusega AK-47 ja see relv on seni laialt levinud.

Moskvas avati Mihhail Kalašnikovi monument. / MAXIM ZMEYEV/AFP/Scanpix

Sturmgewehr 44 ehk StG 44 hakati valmistama Saksamaal Teise maailmasõja ajal ja seda kasutasid eelkõige eliitjalaväeüksused.

Sturmgewehr 44 / wikipedia.org

Selle relva töötas välja relvakonstruktor Hugo Schemeisser 1943. aastal ja see sai nimeks MP 43. Relva täiendati mitmel korral ning koos sellega muutus nimetus MP 44-ks. Kui diktaator Adolf Hitler lõpliku variandi heaks kiitis ja tootmisloa andis, hakati seda nimetama Sturmgewehr 44 (Rünnakpüss 44).

Väidetavalt võttis Mihhail Kalašnikov oma kuulsat relva luues sakslaste Sturmgewehr 44 eeskujuks, võttes üle mitmeid konstruktsoonilisi lahendusi, kuid seda ei ole tõestatud.