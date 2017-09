Humoorikas video: Curly Stringsi hittlugu «Kauges külas» kõlab vene keeles!

Aleksandr otsis Tartust üles Curly Stringsi liikmed ja kinkis neile «Kauges külas» venekeelse tõlke. Üheskoos kanti laul ka kaamera ees ette. Lauljatar Eeva Talsi tõdes, et see on esimene kord, kui nende lugu vene keeles ära lauldakse.

