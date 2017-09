Video! Kuus inglise balletipoissi asutasid eestikeelse bändi

Raadio2 hommikuprogrammis külas käinud noormehed rääkisid saatejuhile, kuidas 2011 aastal asutatud bänd nime sai: «Ma käisin kunagi saunapeol, kus oli palju mehi ja üks tüdruk. Kõik mehed istusid diivanil, käterätid ümber ja ta ütles, et ma näen teie rätiku alla, pange jalad kokku. Ma arvasin, et Läbi Rätiku (Through the Towel) oleks hea bändinimi, aga sõber kogemata tõlkis Läbi Linna (Through the Town). Sealt see nimi tuligi,» selgitas Läbi Linna asutajaliige. Refereeritud Menust.