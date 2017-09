Kas sinagi istud varanduse otsas? Välismaalased teenivad Eesti 90ndate hittalbumitega uskumatuid summasid

Discogs.com on legendaarne interneti plaaditurg ja andmebaas, kus on müügil registreeritud fännide poolt albumite reliisid. Suureks üllatuseks on seal müügil ka üüratu hinnaga Eesti 90ndate kuldvara, albumid, mis pea igal eestlasel pööningul täna tolmu koguvad.

Best B4 albumi hind interneti plaaditurul / kuvatõmmis / discogs.com

Kes oleks arvanud, et rahvusvaheliselt maksab menuansambli Best B4 plaat «Best B4» 250 eurot, lisaks saatmiskulud Soomest. Viielt erinevalt omanikult saab osta ka 2Quick Starti albumit «Olen loobuda sust proovinud», mille hinnavahemik jääb 60–100 euro vahele. Omanikeks on norrakas ja soomlased.

2Quick Starti albumi hind / kuvatõmmis / discogs.com

Suurimaks üllatuseks müüb Ameerikast keegi Barron Calvert Eesti Ekspressi ja Mart «Varumees» Mardisalu esitletud albumit «Sügishitt 1995» 1054 euroga.

/ kuvatõmmis / discogs.com

Kuulus 90ndate diskor ja plaadikoguja Allan Roosileht ütleb Elu24-le, et need hinnad ei määra midagi. «Sellised hinnad pannakse seal albumitele, et nende väärtust tehislikult tõsta. Võib-olla 10 aasta pärast tõesti need albumid maksavad nii palju, aga kindlasti mitte täna,» räägib Roosileht, kes omab isegi haruldast 90ndatest pärit bändi Must Q kassetti «Puhastus» ja lisab: «Mõned rariteetsemad 90ndate kassetid jäävad 40–60 euro vahele.»

Kas Eesti 90ndate plaadid ja kassetid on praeguse generatsiooni pensionifond? Tuleb nii välja.