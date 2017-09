Video: Saksamaa ekskantsleri Gerhard Schröderi uus kallim on korealanna

Saksa meedia teatel on 73-aastane ekspoliitik Schröder olnud abielus neli korda.

Schröderi nüüdseks neljas eksnaine Doris Schröder-Köpf kinnitas Facebookis nende lahkuminekut üks aasta tagasi ja ka seda, et ta endisel mehel on uus naine.

«Minu mehe suhe Kim So-yeoniga oli minu jaoks viimaseks piisaks ja me läksime 2016 lahku,» kirjutas Schröder-Köpf.

Doris Schröder-Köpf / wikipedia.org.

48-aastane Kim So-yeon oli hiljuti koos Gerhard Schröderiga Lõuna-Koreas, kus saksa poliitik reklaamis oma autobiograafiaraamatut, mis tõlgiti korea keelde.

Gerhard Schröder ja Kim Se-yeon / Kuvatõmmis/Youtube

Lõuna-Korea meedia teatel on mitmel korral arvatud, et Schröderi kaaslane on sealne kuulus 36-aastane näitlejanna, kes kannab nime Kim So-yeon, kuid nüüd ilmnes, et tegemist on siiski mõnevõrra vanema ärinaisega, kelle nimi on samuti Kim So-yeon.

Schröderi kallim Kim on lõpetanud Saksamaa Marburgi ülikooli saksa filoloogina ja ta töötab Seoulis Saksamaa arenguarentuuri harukontoris.

Saksa meedia teatel on Gerhard Schröderi eksnaist Doris Schröder-Köpfi nähtud viimasel ajal koos Alam-Saksimaa siseministri Boris Pistoriusega, kes on nagu Schrödergi sotsiaaldemokraat.

Doris Schröder-Köpfi teatel pidi ta Facebookis selgitusi jagama, kuna ta endine mees võttis temalt biograafilise raamatu õigused, andes need oma uuele partnerile.

«On kahju, et raamatuõigusi ei saanud meie lapsed,» teatas eksnaine.

Gerhard Schröder tutvustamas Berliinis oma elulooraamatut / imago stock&people/imago/Christian Thiel/Scanpix

Gerhard Schröderi esindaja ei ole poliitiku uut suhet kommenteerinud.

Gerhard Schröder / teutopress GmbH/imago/teutopress/Scanpix

Üks kuu tagasi teatasid nii Venemaa kui Saksamaa meedia, et Vene valitsus nimetas Saksamaa endise kantsleri Gerhard Schröderi, kes on president Vladimir Putini lähedane sõber, lääne sanktsioonide all oleva naftafirma Rosneft juhatusse.

7. aprillil 1944 sündinud Gerhard Fritz Kurt Schröder oli Saksamaa kantsler 27. oktoobrist 1998 kuni 22. novembrini 2005.

Schröder kuulub vasaktsentristlikku Sotsiaaldemokraatlikku parteisse, olles 1998 – 2004 selle esimees.