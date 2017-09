3 positiivset ja 5 negatiivset punkti "Tomb Raideri" esimese treileri kohta

Järgmiseks „ohvriks“ on pika ajalooga Tomb Raideri seeria, millest 21. sajandi alul juba paar filmi (mille peaosas Angelina Jolie) valmis vorbiti, ent nüüd, mil uue tõuke on saanud ka mänguseeria ise, on aeg küps uueks katsetuseks. Seni oleme pidanud vaid piltidega leppima, ent nüüd on meieni lõpuks jõudnud „Tomb Raideri“ esimene treiler ja see… noh, see kindlasti on midagi! Järgnevalt toome välja mõned head ja mitte-nii-head mõtted, mis peale seda pähe kargasid.

TABAB 2013. AASTA MÄNGU „FIILI“

Kuna linateos võtab šnitti 2013. aastal ilmunud mängust, mis kogu seeriat nullist alustas, on üsna tore näha, et film nii visuaalselt kui ka looelementide poolest seda tunnetust päris hästi tabada suudab. Peaosalise saabastesse astunud Alicia Vikander näeb enam-vähem välja kui mängust välja rebitud Lara Croft, lisaks on juba reklaamklipist nähtavad mõned meeldejäävad stseenid, mille ühest meediumist teise üle toomine pigem õnnestunuks lugeda võib.

NICK FROST!

Treilerist võib märgata, et filmis astub üles ka Edgar Wrighti Cornetto triloogiast („Shaun of the Dead“, „Hot Fuzz“ ja „The World’s End“) tuntud Nick Frost. Eeldatavasti on tegu pigem pisema rolliga, aga hei – vähemalt on tal äge habe!

LATT ON PÄRIS MADAL

Tegu on siiski videomängul põhineva filmiga, seega mu ootused on juba eos madalamad kui muru. See aga omakorda tähendab, et „Tomb Raideril“ on päris hea võimalus mind positiivselt üllatada. See on lihtne matemaatika.