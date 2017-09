PlayStation 4 ja Xbox One'i omanikud said hetkeks koos mängida

Frontnite / Mängude Öö

Kuigi Microsoft on koos PlayStationiga ühise võrgukeskkonna loomist propageerinud alates suvisest E3 mängumessist, ei ole Sony sellele ideele avatud olnud. Seda olenemata asjaolust, et nii mängijad kui ka arendajad ei oleks võrgu avamise vastu ning tehniliselt nõuaks see vaid paaripäevast tööd. Ettevõtmise lihtsust tundub kinnitavat ka hiljutine juhtum, kus “konfiguratsiooniprobleemide käigus” õnnestus Fortnite’i loojatel PlayStation 4 ja Xbox One’i kasutajad üksteisega mängima panna. Esmakordselt märkas seda üks tähelepanelik redditi kasutaja, kes värskelt teosesse jõudnud battle royale mängulaadis märkas kasutajanime, mille loomine PlayStation 4 peal võimatu on – nimelt olid selles tühikud! Kiire otsingu tulemus näitas, et tegu oli tõepoolest Xboxi kasutajaga. Hiljem keeras Fortnite’i kodustuudio Epic Games kraanid muidugi jälle kinni.

Hiljem väitis Xboxi pealik Phil Spencer twitteri vahendusel, et tal poleks midagi selle vastu, kui koosmängimise võimalus oleks säilinud. Näib aga, et Sony esindajad on jätkuvalt vastupidisel arvamusel.