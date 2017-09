Kanada jahimees lasi teraapiakoera hundi pähe maha

Valley Calderon ja Markie Blackburn, kes töötavad kohalikus loomade rehabilitatsioonikeskuses, läksid sel esmaspäeval, 18. septembril Calderoni nelja-aastase soome huntkoera Kaoru ja veel üheksa koeraga Lucille’i järve äärde jalutama.

«Meie teekond oli alguses mõnus, koerad käitusid korralikult, näidates et nad on hästi treenitud. Kui hakkasime koertele kaelarihma panema, et metsast välja minna, kuulsime püssipauku. Mõne hetke pärast nägin oma koera verisena. Ütlesin kaaslasele, et keegi tulistas mu koera,» teatas Calderon.

Calderon läks vigastada saanud koera juurde ja võttis ta sülle, saades aru, et tegemist on surmava vigastusega ja koer surigi omaniku käte vahel. Koeraomanik lisas, et ta nägi jahimeest umbes kuue meetri kaugusel.

Kaoru, kes lasti hundi pähe maha / facebook.com

Calderon treenis Kaorut pikka aega teraapiakoeraks, et ta saaks aidata autistlikke ja hüperaktiivseid lapsi.

Kohalike võimude sõnul sai jahimees aru, et ta tulistas kogemata koera, pidades teda hundiks ja juhtumit uuritakse. Jahimehele ei ole koera tapmises süüdistust esitatud.

Kanadas on käimas jahihooaeg, milles jooksul võib lasta nii hunte, karusid kui kitsi ning see jahimees oligi hundijahil.

Calderon meenutas, et Kaoru omanikud loobusid temast, kui ta oli alles kutsikas ja ta võttis koera oma hoole alla.

«Kaoru oli suurepärane teraapiakoer. Ta ei rünnanud ja jäi rahulikuks ka siis, kui lapsed teda kiusasid. Ta lihtsalt lamas siis maas, pani silmad kinni ja lapsed kaotasid huvi ega kiusanud teda enam, vaid hakkasid teda silitama. Ta oli suurepärane teraapiakoer, kes aitas paljusid lapsi,» jätkas omanik.

Omanik meenutas, et Kaorule meeldis vahel koerusi teha ning ta peitis tema sokke, kingi ja isegi hambaharju.

Calderon tegi ükskord katse, istutades aeda puu, et näha, kas koer kisub selle üles. Koer tegi seda ja mattis puu aia teise otsa maha.

«Tundub, et see puu ei sobinud tema territooriumile,» nentis omanik.

Calderon käivitas GoFundMe leheküljel rahakogumiskampaania, et luua Briti Columbias Lucille’i järve ääres jaipidamise vaba ala, et koerad seal jahimeeste tõttu enam ohtu ei satuks.