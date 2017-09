Mehhiko päästetöötajad otsisid koolirusudest last, keda ei ole olemas

Mehhiko lõunaosa tabas 19. septembril maavärin magnituudiga 7,1, tekitades pallu purustusi ning võttes elu rohkem kui 200 inimeselt ja vigastades üle 2000 inimest.

Mehhiko maavärinas varisenud hoone / SOCIAL MEDIA/REUTERS/Scanpix

Kannatada sai ka pealinnas asuv Enrique Rébsameni kool, mille varingus hukkus senistel andmetel 21 last ja neli õpetajat, kuid umbes 30 lapse ja kümnekonna õpetaja kohta andmed puuduvad.

Päästetöötajad Mexico Enrique Rebsameni kooli rusudes / JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS/Scanpix

Päästjateni jõudis info, et koolirusudes on elus 12-aastane tüdruk ja nad käivitasid päästeoperatsiooni, mis kestis üle 30 tunni, kuid tulemust ei olnud.

Päästetöö Mexico Enrique Rebsameni koolis / JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS/Scanpix

Lõpuks ilmnes, et nimetatud koolis ei õpi mitte ühtegi 12-aastast Frida Sofiat ning tegemist on valeinfost tingitud segadusega.

Päästjate esindajate teatel rassisid nad üle 30 tunni mõttetult, sest ilmnes, et otsitud last ei ole olemas. Samas oleks nad selle ajaga võinud aidata neid, kes tõesti maavärina järgselt on lõksus ja vajavad abi.

«Kaotasime valeinfo tõttu kallist aega ja see võis võib olla minna maksma nii mõnegi inimelu,» olid päästjad kriitilised.

Mehhiko televisioon edastas samuti valeinformatsiooni, mille kohaselt olid päästjad jõudnud tüdruku ja veel nelja inimeseni. Ka soojuskaamera olevat näidanud varisenud hoones nelja elusa inimese asukohta.

Pääste- ja otsimisoperatsioon Mexico Enrique Rebsameni kooli rusudes / Miguel Tovar/AP/Scanpix

«Tegime kõik, et leida lapsi elusana, kuid meie andmetel on rusude alla jäänud lapsed hukkunud. Maavärinast on möödas mitu päeva ja kellegi elusolemine seal on tõeline ime, kuid me jätkame oma tööd,» teatasid päästjad hiljem.

Mehhiko televisioon ei saanud näidata Frida Sofia kangelaslikku päästmist, küll aga näidati, kuidas päästetöötajad leidsid hoonejäänustest 58-aastase õpetaja surnukeha ning hiljem veel ka umbes seitsmeaastase tüdruku ning mehe ja naise surnukeha.

Senistel andmetel on päästetud 11 last ja täiskasvanut.

Kooli juurde kogunes pärast maavärinat palju vanemaid, kes ootasid infot oma laste saatuse kohta. Vanemad ega päästjad ei tea täpselt, kust sai info elus oleva Frida Sofia kohta alguse ja kes seda levitas. Niinimetatud Frida Sofia vanemaid ega teisi pereliikmeid vanemate seast ei leitud.

Mehhiko pealinnas Mexicos varises maavärina tõttu koolihoone / Alexandre Meneghini/AP/Scanpix

Kooli juures toimus ka vabaõhumissa, milles mälestati maavärinas hukkunuid.

Vabaõhumissa Mexico Enrique Rebsameni kooli juures / Rebecca Blackwell/AP/Scanpix

Seismoloogide sõnul tabas Mehhikot ka 7. septembril maavärin, selle magnituud oli kaheksa. Seega oli 19. septembri maavärin, mille magnituud oli 7,1, vähem kui kahe nädala jooksul juba teine.