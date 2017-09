Suur uudis fännidele: «Pilvede all» saab filmiks!

«Filmis toimub tegevus viis aastat hiljem, kus peateemaks on neljas õde,» sõnab seriaali ja filmi tegevprodutsent Merli Kutsar.

Need, kes on seni olnud andunud «Pilvede all» fännid, ei tohiks segadusse sattuda – sari jookseb Kutsari sõnul omasoodu ja oma lugudega edasi. „Neile, kes sarja vaadanud pole, peaks film samuti selge olema – on selgelt aru saada, et loo keskmes on kolm õde, kellele lisandub neljas.»

Refereeritud Kroonikast