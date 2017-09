Ilus uudis: Maarja ja Fred Krieger saavad lapse!

Maarja-Liis Ilus (36) ja Fred Krieger (39) on paar olnud üle kolmeteistkümne aasta. Pea sama pikalt, kui on kestnud nende suhe, on arutletud ka selle üle, millal võiks ilmavalgust näha kauni duo järeltulija. 2009. aastal ütles Maarja-Liis intervjuus Tervis Plussile, et naise põhieesmärgiks on lapsed korralikult üles kasvatada.