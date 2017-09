Pildid ja video: Mehhiko kõige edukam päästekoer on oma karjääri jooksul päästnud juba 52 inimest

Majarusude alla jäänute päästmisoperatsioonidesse kaasati päästekoerad, kelle seas on kõige kuulsam ja edukam Frida, kes on oma senise karjääri jooksul päästnud juba 52 inimest nii Mehhikos kui naaberriikides Ecuadoris ja Hondurases, kuid ka maavärinajärgsel Haitil, edastab The Telegraph.

Mehhiko päästekoer Frida / CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Labrador Frida kuulub Mehhiko mereväe teenistuskoerte hulka. Nüüdse päästemissiooni eest tänas teda Twitteris Mehhiko president Enrique Peña Nieto, kes postitas tuntud koerast ka fotod.

Mehhiko päästekoer Frida / Kuvatõmmis/Youtube

«Tema on Frida, ta töötab meie mereväes ja päästab inimesi. Ta on nii kodumaal kui välismaal päästnud looduskatastroofide järgselt 52 inimese elu,» teatas president.

Fridal on oma kaitsevarustus, mis koosneb kaitseprillidest, khaki värvi kaitsevestist ja saabastest.

Mehhiko päästekoer Frida / EDGARD GARRIDO/REUTERS/SCANPIX

Mehhiko päästekoer Frida / Kuvatõmmis/Youtube

Mehhiko võimude ja meedia teatel hukkus 19. septembri maavärinas vähemalt 273 inimest, kuid hukkunute arv võib kasvada, sets otsimine ja päästetööd alles käivad.

Lisaks president Nietole on veel mehhiklasi, kes Fridat sotsiaalmeedias kiidavad öeldes, et see koer saab püstitada uue päästetute rekordi. Ta kohta levivad nii joonistused, karikatuurid kui meemid.

On ka neid, kelle arvates peaks Frida valima riigi presidendiks.

Mehhiko päästekoer Frida / Kuvatõmmis/Youtube