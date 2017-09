Kes on see salapärane poliitik? Robert Rool sattus krimiuudiseid tehes jahmatava vaatepildi peale

«See oli aastal 2012 või 2013, kui eelmine saatejuht Imre lõpetas. See oli kohe üks esimesi sündmusi, üks lihtne väljakutse ühte Kopli majja. Jõudsime sellisesse võsareporterlikku hoonesse, kus oli neli-viis korterit. Väga räämas trepikoda, kisa ja lärm,» meenutas Rool.

«Seal oli selline vapsikupesa, mida oligi arvata, aga kogu selle melu sees, kus olid sitikad-satikad, krohvi lendas ja vaatasid vastu narkomaanide süstlad, selle korteri diivani pealt leidsin ma täisülikonnas, väga viisaka välimusega meile toona tuntud poliitiku. Ta oli toona väga aktiivne ja poliitikas tegutsenud ja sõna võtnud. Me ei näidanud teda oma saates ja me ei rääkinud sellest. Leppisime kokku, et ma unustan üldse ära, et ma seda nägin,» paljastas Rool

Täna tegutseb kõnealune poliitik teises eluvaldkonnas.

«Mõtlesin siis, et kas nii hakkabki olema. Et inimesed, kes räägivad päeval tõsiusest poliitikast, lasevad õhtul rihma nii lõdvaks, et satuvad sellistesse kohtadesse. Pärast seda kohtumist hakkasin uskuma, et elus on kõik võimalik,» tunnistas Rool.