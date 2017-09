Suri maailma rikkaim naine

«Liliane Bettencourt suri täna öösel oma kodus. Ta oleks 21. oktoobril saanud 95-aastaseks. Mu ema lahkumine oli rahulik,» teatas tema tütar Françoise Bettencourt-Meyers, kirjutab The Telegraph.

Bettencourt oli maailma rikkaim naine - tema vara väärtuseks oli eelmisel aastal 39,5 miljardit dollarit. Sellega oli ta maailma rikkamate inimeste tabelis 14. kohal.

L'Oréali tegevjuht Jean-Paul Agon avaldas perekonnale kaastunnet: «Meil kõigil oli sügav austus Liliane Bettencourti vastu, kes vaatas alati L'Oréali - firma ja selle töötajate - üle ning kes oli tihedalt seotud firma edu ja arenguga. Ta panustas isiklikult väga palju aastaid firma edusse. Lahkunud on suur naine ning me ei unusta teda kunagi.»

Liliane Bettencourt 1988. aastal / GERARD FOUET/AFP/Scanpix

Liliane Henriette Charlotte Schueller sündis 1922. aasta 21. oktoobril oma vanemate Louise Madeleine Berthe'i ja Eugene Schuelleri ainsa lapsena. Schueller oli hiilgav ettevõtja, kes asutas firma, millest sai maailma suurim kosmeetika, šampooni ja ilutoodete grupp. Ettevõttele pani aluse see, kui Schueller arendas oma koduköögis välja revolutsioonilise juuksevärvi.

Liliane'i ema suri siis, kui tüdruk oli kõigest viieaastane, mistõttu tekkis tal väga lähedane side isaga, keda ta väga austas. Liliane läks 15-aastaselt oma isa firmasse õpilaseks ning 1950. aastal abiellus ta poliitik André Bettencourtiga. André oli Liliane'i isa lähedane sõber, ta töötas Charles de Gaulle'i valitsuses ministrina ja temast sai L’Oréali aseesimees.