Erki Nool teab täpselt, kui valus on Kelly Sildarul: olümpiamängude rong on läinud

«Ma olen elus käinud lõikusel ja pika taastumise ära teinud. Minu eelis oli see, et ma olin oma aktiivse spordikarjääri lõpetanud. See juhtus jalgpallis. Nii et mul oli aega taastuda,» tunnistas Nool.

Noole sõnul nõuab taastumine spordis väga palju distsipliini ja rutiinset kannatust igapäevast harjutuste tegemisel. «Ja ootamist ning külma pea hoidmist. See ootus on sportlastel, et äkki ma homme võin juba minna jooksma, sest mul on juba nii hea. Eks sporditraumade juures on sportlastel seda lihtsam öelda kui teha - pigem alustada nädal aega hiljem kui nädal aega varem,» rõhutas Nool.

Nool arvas, et Kelly ei tohiks kindlasti oma vanuse tõttu valuvaigistitega võistelda.

«Ta oleks kahe olümpia pärast alles 23-aastane. Kogu see diagnoos ja situatsioon, et viie kuu pärast on olümpiamängud... Kindlasti oleks ta kahel alal medalipretendent. See on kindlasti väga raske otsus treeneril ja kogu personalil,» märkis Nool.

«Inimesed peaksid arvestama, et looduse vastu ei saa. Teatud vigastustel on ette antud teatud taastumisaeg. Kui lõikuseks läheb, ei ole mõtet alla üheksa kuu unistadagi. Kui ei lähe lõikuseks ja arvestades Kelly vanust, siis kindlasti on taastumine oluliselt kiirem kui näiteks 30-aastasel. Samas, kui mitte lõigata, siis uuesti vigastamine võib veelgi hullemini traumeerida. Otsus on väga keeruline! Mina isiklikult arvan, et olümpiamängude rong on läinud. Siis on kindlasti läinud, kui ta lõikusele läheb,» nentis Nool.