Audrina Patridge lahutas 10 kuud kestnud abielu ja lasi kohtul kehtestada mehele lähenemiskeelu

Audrina andis lahutuse sisse kolmapäeval ja väidetavalt oli põhjuseks koduvägivald, kirjutab People. Naine lasi mehe vastu kehtestada ka ajutise lähenemiskeelu ja lapseröövi ennetamise orderi.

«Neil on samad probleemid olnud terve suhte ajal. Nad läksid lahku ja leppisid taas ära ning Audrina lootis, et asjad muutuvad, kui nad abielluvad. Nüüd mõistis ta, et ta peab midagi ette võtma enne, kui asjad tema ja tütre suhtes veel hullemaks lähevad,» rääkis allikas.

Audrina väidab lahutusdokumentides, et Corey oli tema vastu vägivaldne - sealjuures tütre juuresolekul -, manipuleeriv, kontrollliv ja ähvardas enesetapuga.

Corey Bohan ja Audrina Patridge / MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

32-aastane Patridge ja 35-aastane Bohan said tütre vanemateks 2016. aasta juunis ning abiellusid novembris Hawaiil. Neil on kokku-lahku suhe olnud alates 2008. aastast.