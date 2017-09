Video: millest rääkis Lauri Pedaja Hollywoodi tippnäitlejaga?

«Olin Rooma lennujaamas ja ootasin, et saaksin lennuki peale minna. Üks hetk vaatan, et jube tuttav tüüp,» meenutab Lauri Pedaja tänases erisaates, kuidas ta täiesti juhuslikult kohtas Hollywoodi tipp-näitlejat Keanu Reevesi. Näitleja välimuse muutsid petlikuks pikad sorakil juuksed ja habe, aga et hääl oli õige, julges Pedaja siiski ligi astuda ja küsida, kas tegemist on Keanu Reevesiga. Tähelepanu vältimiseks jäi sellest saatuslikust kohtumisest küll foto tegemata, kuid mehed vestlesid lennujaamas lausa pool tundi.

Lõbusas erisaates jagavad oma meeldejäävaid kohtumisi teisedki eestlaste lemmikud. Juttu tuleb juhuslikult kohatud prominentidest, lapsepõlve unistuste täitumisest, aga ka kummitustest ning isegi konnadest. Neid ja paljusid muid vägevaid lugusid meenutavad Kristel Aaslaid, Kristjan Jõekalda, Veikko Täär, Ott Lepland, Nele-Liis Vaiksoo, Peeter Oja, Lauri Pedaja, Anu Saagim, Carmen Pritson-Tamme, Krista Lensin jpt.

Erisaade «Minu ootamatu kohtumine» on Kanal 2s täna kell 20:00, kohe pärast «Reporterit».