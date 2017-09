Video: Donald Trumpi arvates asub Aafrikas riik nimega Nambia

Trump sõnas, et Aafrika riigid ei suuda jõukaks saada, kui nende rahvas ei ole terve, kuid samas ta kiitis Uganda tervishoiureformi, mis on seal aidanud edukalt võidelda HIV ja aidsiga.

Donald Trump kätlemas Uganda presidenti Yowri Kaguta Museveniga / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

Trump sõnas veel, et Aafrikas Nambias on tervishoiusüsteem väga heal tasemel, olles eeskujuks mitmetele arenenud riikidele.

Pressi esindajad panid tähele, et Trump pani mööda, sest maailmas ei ole Nambia nimelist riiki. Oletatakse, et Trump tahtis öelda vist Namiibia või siis Gambia või Sambia.

Donald Trump kätlemas Namiibia presidenti Hage G. Geingobi / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

Donald Trump kätlemas Guinea presidenti Alpha Conded / Evan Vucci/AP/Scanpix

Sotsiaalmeedia ei jätnud Trumpi «uuele riigile» reageerimata. Twitteri kasutaja Elnathan John kommenteeris, et selle nimega riik asutati sel aastal. Ta põhjendas, et Nambiat on vaja, kuna namiiblased seksivad agaralt gambialaste ja sambialastega ning uued inimesed tuli kuhugi mahutada.

Trump kiitis ka Aafrika riikide ärivõimalusi öeldes, et tal on mitu sõpra, kes on Aafrikas äri tehes rikastunud.

«USA firmad tunnevad aina enam Aafrika vastu huvi ja tahavad sinna laieneda. Mul on sõpru, kes on Aafrikas äri tehes saanud jõukamaks,» nentis USA president.

Donald Trump Aafrika liidritega kohtumisel / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix