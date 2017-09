Metsavana Arvo Saidla ennustus: sügis tuleb pikk, ääretult pikk!

Saidla selgitas, et ennustab sügise pikkust puude lehtede järgi. «Näiteks mõni üksik vaher on, millel leht on kollane, suurem jagu on kõik rohelised. Nagu noorepõlvest mäletad, siis paljud lapsed tegid endale ninaprilli vahtra õisikust, see tuleb maha ja pärast seda hakkab kõvemat külma tulema,» selgitas Saidla. «Sügis tuleb pikk, ääretult pikk,» lisas ta.