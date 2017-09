Briti miljonärist «printsess» leiti elamas Milano tänavatel

Iraani päritolu 50-aastase Laki pere palkas eradetektiivid, et teda leida ja nüüd tuli läbimurre, sest ta leiti möödunud nädalalõpul magamas Milano kesklinnas Piazza Cesare Beccarial, edastab news.com.au.

«Kui me ta leidsime sadas tihedat vihma, ta oli kartlik ja rünnakuvalmis, kuid reageeris oma nimele. Kutsusime politsei ja kui ta nägi politseinikke, rahunes ta maha ja oli nõus nendega kaasa minema,» teatasid eradetektiivid.

Lak on oma varasema elu elanud jõukuses, ta on lõpetanud Briti maineka Cheltenhami naistekolledži ja Cambridge’i ülikooli, kuid mõni aeg tagasi diagnoositi tal skisofreenia.

Ariane Laki foto Twitteris / Kuvatõmmis/Youtube

Eradetektiivide sõnul otsisid nad Laki enne tema leidmist mitu nädalat Milanos, näidates kohalikele temast fotosid. Lõpuks sattusid nad kokku juuksuriga, kelle teatel on tal naisklient, kes on üsna räpane ja ta arvab, et fotol olev naine on see pesemata klient.

Itaalia politsei sõnul on naisel arvatavalt mälukaotus, mis võis tekkida rünnaku ja pähe saadud löögi tagajärjel.

«Ma ei mäleta eriti midagi. Oletatavalt ma kõndisin Milano tänaval, mind rünnati ja ma kukkusin maapinnale ja võisin pea ära lüüa. Mulle meeldib Milanos ja kohalikud tahtsid mind aidata, kuid ma keeldusin sellest. Käisin restoranide ja hotellide juures, et nende prügikastidest süüa leida,» lausus naine politseile.

Ariane Lak / Kuvatõmmis/Youtube

Lak räägib nelja keelt ja ta töötas varem Briti filmitööstuses. Ajaloolaste andmetel pärineb Lak Iraani Qajari kuninglikust perest, olles seega oletatavalt printsess.

Facebookis oleva info teatel kolis Lak Londonist Milanosse 2014. aastal ja alguses oli ta perega kontaktis, kuid siis lakkas nendega suhtlemast.

Pere sõnul peatus naine esmalt Milano Di Corso hotellis, kuid 2016. aasta alguses ta lahkus sealt. Kuna pere ei saanud temaga enam kontakti, siis hakati teda otsima. Pere esindaja teatel saadekse Lak tagasi koju Ühendkuningriiki.