Kate Middleton võib oodatust varem sünnitada

Kensingtoni palee teatas beebiuudistest 4. septembril andes teada, et prints William ja Kate Middleton on ootamas oma kolmandat last. Samuti mainiti, et beebiootel Kate kannatab taas iiveldushoogude all, mistõttu viibib ta eemal oma töökohustustest. Prints William osales heategevusütitusel Spitalfields Crypt Trust ning teatas ühele ämmaemandale, kes oli tulnud printsi õnnitlema: «Jõudu tööle, me võime teiega varem kohtuda, kui te arvate!» Sellest võib järelduse teha, et kuninglik beebi näeb ilmavalgust oodatust varem. Beebi peaks ametliku teate kohaselt sündima 2018 aasta aprillis.