TFW 2017/ Kuldnõela nominendi Kadri Kruusi uus kollektsioon teeb kummarduse tema klientidele

Seega on Kuldnõela kollektsioon läbilõige Kadri Kruusi eelneva loomingu tugevustest, mis on teatavate modifikatsioonidega nüüd sulatatud ühtseks ja värskeks aksessuaarikogumikuks. Kadri kirjeldab uut kollektsiooni: « Minu jaoks oli oluline luua tugev põhi, millele edasi «ehitada» ilu ja karakterit. Funktsionaalsus on oluline ning seega pöörasin tähelepanu nii taskutele, reguleeritavatele rihmadele kui ka muudele kasutusmugavust määravatele pisiasjadele.»

Just mugavuse ja praktilisuse eesmärgil on Kadri Kruusi kottidele lisandunud ka sportlikke jooni ning elemente. Aktiivsus ja atleetlikkus on muutunud osaks igapäevanormaalsusest ning seda sõnumit kannavad ka Kadri uue kollektsiooni mudelid.

Kuigi Kadri kasutab nahkkollektsioonides vaid Itaalia päritolu sertifitseeritud kvaliteetnahka, ei välista ta tulevikus ka muude materjalidega töötamist: «See on ääretult põnev, kuhu materjaliteadus on tänapäeval liikumas. Loodetavasti on võimalik juba mõne aasta pärast disainida laboritingimustes kasvatatud nahast, mille omadused on sarnased nn pärisnahaga.» Aksessuaaridisainer ootab ka huviga, millal vegannahad saavutavad sellise täiuslikkuse ja kvaliteedi, mis Kadri nõudmisi ning ootusi rahuldavad. «Alternatiivnahad on antud hetkel maailmas veel arendusfaasis ning turul kättesaadavad variandid on rohkem prototüübid kui valmis ja perfektne materjal,» kirjeldab Kadri hetkeolukorda eri nahkadega.

Kadri peab aksessuaaridisainerina oluliseks ka klientide harimist ning naha kui materjali kohta käivate väärarusaamade kummutamist. Just viimastel aastatel on märgatud, kuidas nahkaksessuaaride materjaliks on aina tihedamini märgitud vegannahk. Tänu isiklikele kogemustele teab disainer, et tegelikkuses maksab vegannahk üsna palju ja selle materjali nime all presenteeritakse enamasti sünteetilist kunstmaterjali, mille tootmine baseerub naftal ning sellest tulenebki valmistoote madal hind. «Oluline on, et aksessuaarikandja teadvustaks ja saaks lõpuni aru, kas materjal päris kindlasti vastab tema väärtushinnangutele ning on kooskõlas maailmavaadetega või toetatakse teadmatusest tootjat, kelle põhimõtted tegelikult sinu omadega ei haaku,» innustab disainer põhjalikumalt uurima materjalide ja aksessuaaride taustainfot ning saamislugu.

Kadri Kruus on enda disainerikarjääri jooksul osalenud nii Londoni moenädala raames noorte disainerite konkursil International Fashion Showcase´i (IFS) olles üks esikoha pälvinud Eesti disainerite võidutiimist. Samuti on ta ühena vähestest kodumaistest disaineritest osa võtnud ka Shenzhenis Hiinas toimuval loometööstusmessist ICIF (International Cultural Industries Fair), mis on tunnistatud parimaks kultuurimessiks Hiinas. Kadri kollektsioonid on olnud müügil prestiižikas Londoni butiigis Wolf &Badger, kuhu teda ka pidevalt tagasi kutsutakse. Eestis on Kadri Kruusi looming müügil eri disainipoodides ning Tallinn Kaubamajas. Lisaks on disainer koostööd teinud mitme armastatud eesti disaineriga, näiteks Oksana Tanditi, Katrin Kuldma ja ehtebrändi NVbyK-ga.

Igapäevaselt toimetab aga Kadri Kruus ka dotsendina Eesti Kunstiakadeemias ning Soomes Häme ülikooli õppejõuna, et anda tudengitele edasi nii erinevaid nahatööga seotud oskusi kui ka enda kogemusi moeettevõtluse valdkonnas. «Minu jaoks on oluline, et traditsioonid ja enda kätega millegi erilise valmistamise oskused hoitakse elus. Seega panustan heal meelel noortesse ja loodan, et nahatöö ja aksessuaaridisain väljendusvormina ei hääbu,» on Kadri optimistlik.