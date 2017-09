Hõbenõela nominendi Mare Kelpmani kaubamärk Kelpman Textile on ood naturaalsusele

Kelpman Textile kaubamärk kasutab 100% naturaalseid tekstiile, mis on Mare Kelpmani kavandatud ning mis toodetakse lähiregioonides ja valmistatakse Euroopas toodetud materjalidest. Disainer Mare Kelpman kontrollib kogu tootmisprotsessi, kus kangaste viimistlemine toimub ilma keemilisi vahendeid kasutamata ja esemete tootmine vastavalt tarbimisele, tänu millele on kaubamärgi ökoloogiline jalajälg minimaalne. Kangastele uusi kasutusvõimalusi otsides jõudis disainer aksessuaaridest sujuvalt ka rõivasteni ning tema sooviks on luua põhjamaise kliima jaoks sobilikke rõivaid. Kelpman Textile loob tooteid persoonile, kes hindab vabadust, loomingulisust ja naturaalse materjali võlu ning kes julgeb massist eristuda.

Kuldnõela žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib Mare Kelpmani loomingut järgnevalt: «Mare Kelpman oskab kangad elama panna sellise energiaga, et moeline vigurdamine oleks juba liig. Terava värvisilma ja täpse proportsioonitajuga meisterlik tekstiilikunstnik eelistab moes pehmust, mugavust, puhta villa puudutust. Mare käekiri on väga modernne ja tänapäevane, kuid paikneb trendituultest puutumatus ajatute disainiväärtuste liigas.»