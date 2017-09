Hõbenõela nominendi Mari-Liis Saretoki kaubamärk Kokomo Collection püüab pilke litrite ja säraga

Kokomo rõõmus ja värviderohke maailm pakub nii vaba aja kui ka pidulikke rõivaid ning püüab silmapaistvate mustrite, litrite ja retromõjutustega kangaste abil pilke. Kokomo disainer Mari-Liis Saretok usub, et enda stiili ei tohiks liiga karmilt piiritleda, ning on seega oma eesmärgiks seadnud selle, et julgustada inimesi kandma rohkem värve ning just selliseid rõivaid, mis neile päriselt meeldib.

Kuldnõela žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Mari-Liis Saretoki loomingut järgnevalt: «Kokomo väärib tunnustust oskuse poolest ühendada efektsus ja lihtsus, emotsioon ja kantavus. Omamoodi võiks Maril-Liis Saretoki ristida siinsele moestseenile positiivsuse külvajaks. See pole üldse kerge valik – diibilt tõsine ja tabamatult sügavamõtteline olla näib enamasti palju coolim. Aga selle päikeselise talendi asjad on ehedalt lustakad ja muretult pilkupüüdvad. Populaarsus kandjate hulgas levib kulutulena, milleski on see noor moelooja ilmselgelt naelapea pihta tabanud!»