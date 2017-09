Beckhamite kuum võsuke jagas armsat pilti oma kuulsast tüdruksõbrast

Tõusev fotograaf ja 20-aastane näitlejanna kokku-lahku suhe kestis 2014. aastast kuni 2016. aastani, mil paar lahkuminekust teatas. Nüüd, ligi aasta hiljem on kuuldavasti noored taas vägagi sõbralikes suhetes.

Brooklyn Beckham ja Chloe Moretz / VALERIE MACON/AFP

Brooklyn näitas oma tundeid mitmes Instagrami postituses, milles Moretz märgitud on. Ühel mustvalgel fotol, millel neiu on tagantvaates, on Beckham kirjutanud: «Mõtlen temale xx» ning teisel vaatab noormees üksi «Troonide mängu», ning selle kirjelduses seisab: «Need õhtud on mu lemmikud. Igatsen oma tüdrukut»

Instagram

Instagram

Ka Chloe on vihjamisi oma kiindumust avaldanud lisades Brooklynist pildi New Yorgis lakoonilise pealkirjaga: «8.27.17 NY».