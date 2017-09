Oliver Stone’i skandaalses dokumentaalfilmis Putinist näidatakse Soomet Nõukogude Liidu osana

Iltasanomat. fi teatel on dokumentaalfilmi alguses näha Nõukogude Liidu kaarti, millel on Soomet kujutatud selle kunagise suurriigi osana.

Soome ja Nõukogude Liidu, praeguse Venemaa, vahel ei ole näha piirijoont, lisaks on Soome kohale kirjutatud Soome NSV ehk Soome Nõukogude Sotsialistlik Vabariik.

Dokumentaalfilmis näidatud kaardile ei ole kirjutatud Nõukogude Liit, vaid Venemaa Nõukogude Föderatsioon.

Soome oli kunagi osa Vene tsaariimpeeriumist, kuid mitte Nõukogude Liidust. Talvesõja ajal 1939 – 1940 kaotas Soome Nõukogude Liidule 13 protsenti oma alast ja suuruselt teise linna Viiburi.

Soome kaart / wikipedia.org.

Oscariga pärjatud režisööri Stone’i Putini dokumentaal äratas imestust ja kriitikat juba varem.

Nii väljaanded The New York Times ja Washington Post kui uudistekanal CNN nimetasid Stone’i uut dokumentaalfilmi Putinile ja Venemaale pugemiseks. Meedia arvates on Stone Putini jaoks «kasulik idioot».

Oliver Stone / JUMANA EL HELOUEH/REUTERS/Scanpix

Soome meedia pöördus Stone’i poole küsimusega, miks Soomet on selle dokumentaalfilmi kaardil kujutatud osana Nõukogude Liidust, kuid ei ole vastust saanud.

Stone'i on pärast dokumentaalfilmi valmimist kutsutud mitmesse jutusaatesse esinema ja ta on pidanud selgitama, miks ta Putinit liiga positiivses valguses näitab.

Vladimir Putin / DMITRY LOVETSKY/AP/Scanpix

Kriitikute sõnul jättis Stone Putinilt kõige tähtsamad küsimused, milleks on näiteks sõnavabadus, inimõigused ja opositsiooni tegevus Venemaal küsimata, kuid just neid oleks pidanud küsima.

Stone küsitleb Putinit Süüria sõjas ja Ukrainas toimuva kohta, kuid uurib ka seda, kas Venemaa sekkus USA valimistesse.

Kriitikute sõnul valetab Venemaa president silmagi pilgutamata, kui sõnab, et Venemaal ei ole kombeks teiste riikide siseasjadesse sekkuda, Venemaa ei ole seda kunagi teinud ega tee ka tulevikus.

Neljast osast koosnevas dokumentaalfilmis küsib Stone Putinilt ka seda, mida ta arvab USA presidendist Donald Trumpist.

Donald Trump / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

Stone intervjueeris Putinit üle kümne korra, enamik intervjuusid leidis aset 2015. aasta suvel, kuid viimased toimusid selle aasta alguses.

Putin demonstreerib dokumentaalis ka oma spordiharrastusi ja juhtimisoskusi.

Vladimir Putin / SPUTNIK/REUTERS/Scanpix

Stone andis Putiniga tehtud intervjuudest välja raamatu «Intervjuud Putiniga», mis jõudis Venemaal müügile septembri alguses. Raamatus olevat kolm korda rohkem materjali kui dokumentaalfilmis.