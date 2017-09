Politsei lasi maha kurdi mehe, kes ei kuulnud nende käsklust

Uurimine liiklusõnnetuse pärast, kus autojuht oli sündmuskohalt põgenenud, viis politsei sel teisipäeval 35-aastase Magdiel Sanchezi elupaiga juurde. Mees olevat seisnud majaesisel ja hoidnud käes metallist toru, kuid ei kuulnud, kui politseinikud käskisid tal see käest visata ja maha heita, vahendab Reuters.

Tunnistajad, kes olevat politseid valjuhäälselt teavitanud, et tegemist on kurdi mehega, nägid Sanchezt, toru käes, lähenemas, kui üks politseiohvitser lasi teda elektrišokirelvast, teine aga tulistas samal ajal püstolist. Kahjuks lõppes see mehe surmaga.

Sancheze naabrid on sündmusest äärmiselt šokeeritud, sest väidetavalt ignoreeriti kuue naabri palveid ja selgitusi mitte tulistada ning seetõttu surigi mees sündmuskohal mitme kuulihaava tagajärjel, edastab ajaleht The New York Times.

Naabrid lisasid ka seda, et Sanchez jalutas ümbruskonnas pidevalt ringi ning kandis metalltoru kogu aeg kaasas, et sellega hulkuvaid koeri eemale peletada. Samuti olevat ta toruga liigutusi teinud, et ennast nii teistele paremini selgeks teha.

Juhtumi asjaolude väljaselgitamisega tegeleb hetkel politsei sisejuurdlusosakond ning üks politseinikest on seniks töölt vabastatud.