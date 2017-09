Mont-Saint-Micheli linnapea: terroriohu tõttu vajavad isegi kummitused politsei kaitset

Prantsusmaa pealinnas Pariisis ja teistes suurlinnades on ammu terroristide tegevuse tõttu karmistatud politseivalvet, kuid nüüd tehakse seda ka Normandia rannikul ja selle ümbruses, edastab The Local.

Prantsuse võimude teatel on neil andmeid, et terroristid on võtnud sihtmärgiks mitmed kuulsad vaatamisväärsused, kaasa arvatud Mont-Saint-Micheli saare, mida külastab aastas tuhandeid inimesi.

Mont-Saint-Micheli saar ja klooster varahommikuses udus / Julian Kumar/GODONG/picture-alliance / Godong/Scanpix

Turismiekspertide sõnul on Mont-Saint-Michel pärast Versaille’ i lossi ja Eiffeli torni turistide seas populaarsuselt kolmas Prantsusmaa vaatamisväärsus.

Mont-Saint-Micheli saar mõõna ajal / Sebastien Desarmaux / Godong/picture alliance / Godong

Mont-Saint Micheli klooster / Julian Kumar/GODONG/picture-alliance / Godong/Scanpix

Mont-Saint Micheli kloostri sisevaade / Julian Kumar / GODONG/picture-alliance / Godong/Scanpix

Mont-Saint-Micheli linnapea Yann Galetoni teatel on tal hea meel, et nad saavad viis relvastatud politseinikku, kellel on terrorijuhtumitega tegelemiseks eriväljaõpe.

«Iga päev teatab meedia mõnest terrorikahtlusalusest, me ei saa riskida oma kultuuripärandi hävitamise ega inimeste tapmisega,» lausus linnapea.

Ta lisas, et tänapäeval on terrorioht nii suur, et isegi kummitused vajavad politsei kaitset ja Mont-Saint-Michelil kummitusi jätkub, kuna seal on olnud nii klooster kui vangla.

Mont-Saint-Micheli saar / Julian Kumar/GODONG/picture-alliance / Godong/Scanpix

Mont-Saint-Micheli linn / ISA HARSIN/SIPA/ISA HARSIN/SIPA/Scanpix

Politseinikud alustavad üheksamillimeetriste poolautimaatrelvade kasutamise väljaõpet oktoobris ja uues kohas patrullimist detsembris.

Lisaks Mont-Saint-Michelile on politsei valvata ka lähedal auvad Pontorson ja Beauvoir.

Mont-Saint-Micheli saar asub Prantsusmaa põhjarannikul, Normandia ja Bretagne'i vahele jäävas Mont-Saint-Micheli lahes.

Mont-Saint-Micheli saar tõusu ajal / Topography/Scanpix

Saare pindala on 0,97 ruutkilomeetrit ja kõrgus merepinnast kuni 80 meetrit. Saarel elab umbes 40 inimest.

Saare omapära on see, et tõeliseks saareks muutub Mont-Saint-Michel ainult siis, kui vesi on tõusu ajal väga kõrgel.

6. ja 7. sajandil elasid Mont-Saint-Michelis keldid, siis vallutasid selle frangid. 8. sajandil ehitati sinna Notre-Dame-Sous-Terre’i kirik ning 10. sajandil kerkis sinna Mont-Saint-Micheli klooster, mida peetakse normanni arhitektuuri silmapaistvaks näiteks.

18. sajandi Prantsuse revolutsiooni ajal muudeti klooster vanglaks, kus hoiti vabariigi suhtes vaenulikke isikuid, eelkõige kirikutegelasi.

19. sajandil käivitus kirjanik Victor Hugo eestvõtmisel liikumine, millega nõuti Mont-Saint-Micheli muutmist vaatamisväärsuseks. Mont-Saint-Micheli kloostrist sai Prantsusmaal riikliku tähtsusega ajaloomälestis 1874.

Mont-Saint-Micheli saar, laht ja saarel olevad ehitised pandi UNESCO maailmapärandi nimekirja 1979.