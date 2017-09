Pamela Anderson oma suhtest Julian Assange'iga: see ei ole romantika, vaid loogika

Sarjast «Rannavalve» tuntud Anderson esines eile, 20. septembril Briti kanali ITV hommikusaates «Good Morning Britain» olles Piers Morgani külaline ja selgitas, milline on tema ja Londonis Ecuadori saatkonnas elava Assange’i suhe, edastab msn.com.

Pamela Anderson / Vida Press

Ecuador andis USA poolt sõjaliste ja diplomaatiliste dokumentide lekitamise eest süüdistatud Assange’ile 2012. aastal asüüli ja ta elab alates sellest saatkonnast.

Julian Assange / Han Yan/imago/Xinhua/scanpix

50-aastane Pamela Anderson külastas 46-aastast Julian Assange’i 19. septembril ja naid said pikka aega omaette olla.

Väidetavalt on Anderson ja Assange suhtes alates selle aasta veebruarist, olles samas pidevalt kirjavahetuses.

Piers Morgan küsis Andersonilt, et milline on näitlejanna suhe Assange’iga ja sai vastuseks, et pigem loogiline ja platooniline, mitte niivõrd füüsiline ja romantiline.

«Ükskõik, kuhu ma lähen, ikka ja jälle küsitakse, et milline on minu ja Juliani suhe. Ma armastan Juliani, sest ta on väga huvitav inimene. Ta on julge ja ei ole midagi seksikamat kui julgus,» teatas staar.

SaatejuhtMorgan jätkas Andersoni pinnimist, et kas nende suhtes on ka romantikat.

Anderson naeratas ja vastas: «Ma ei nimetaks seda romantikaks, mu elus on juba piisavalt romantikat, kuid Julianiga on mul eriline suhe».

Andersoni teatel armastab ta Assange’i, kuid on tal on ka partner, kellega jagada romantilisi hetki.

USA ja Briti meedia andmetel on Anderson suhtes prantsuse jalgpalluri, 31-aastase Adil Ramiga, kes on Marseille meeskonna kaitsja.

Prantsuse Marseille meeskonna kaitsja Adil Rami / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Scanpix

Julian Assange on mitmes intervjuus rõhutanud, et Pamela Anderson on väga seksikas, atraktiivne ja tark naine, kes tunneb hästi inimsuhete dünaamikat ja psühholoogiat.