Last ilmale aidanud sünnitusarst hakkas ise sünnitama

Arst Emily Jacobsi sõnul oli ta enda sünnituseni veel aega ja selle tõttu oli ta ametis, töötades nädalas residentuuris 80 tundi, edastab The Independent.

Jacobsi rasedus oli jõudnud kaheksanda kuuni ja ta arvas, et laps sünnib ühe kuu pärast.

«Olin oma patsiendiga tegelemas, kui mul endal käivitus sünnitustegevus, mis oli väga ootamatu. Raseduse alguses ja keskpaigas ei olnud mul mingeid probleeme, töötasin ka öistes vahetustes, aidates lapsi ilmale,» sõnas arst.

Emily Jacobsi lapse aitas ilmale ta kolleeg Keely Ulmer, kes oli sel ajal valvearst. Jacobs pidi enda sünnituse tõttu andma oma patsiendi üle enda õpetajale ja vanemarstile Abbey Merrymanile.

«Kuna ma ei saanud ise enam tööd teha, vaid minust sai patsient, tuli mu kolleegidel pingutada, kuid kõik kulges hästi nii minu patsiendi ja tema lapse kui minu ja minu lapse jaoks. Mu kolleegid tegid ületunde ja olen neile selle eest tänulik,» sõnas Jacobs.

Emily Jacobsi abikaasa Ryan Jacobs magas kodus kui «kaos» tekkis.

«Sain kell 4.45 kõne, kuid ma ei võtnud seda vastu, sest tegemist oli võõra numbriga. Siis sain oma naiselt sõnumi, et laps hakkab sündima ja ma kiirustasin haiglasse. Arstide seas levivad jutud, et rasedad sünnitusarstid võivad patsiendi sünnitust vastu võttes ise sünnitama hakata. Minu naise puhul pidas see paika,» sõnas mees.

Emily Jacobs loodab, et tema lugu aitab patsientidel suhtuda rasedatesse arstidesse mõistvamalt. Arst lisas, et ise emaks saanuna saab ta paremini aru, milline emotsioonidelaine sünnitajast üle käib.

Emily Jacobs sünnitas poja, kes sai nimeks Eric Jacobs. Laps kaalus sündides üle kolme kilogrammi ja oli 51 sentimeetrit pikk.