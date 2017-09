Video: Morgan Freemani ja Kremli vahel läks «sõjaks»

Kremli teatel ei saa nad Freemani süüdistust, et Putin ründas USAd kättemaksuks selle eest, et Nõukogude Liit kokku varises, võtta isikult ega tõsiselt, edastab The Guardian.

Freemani Venemaa teemaline videomonoloog tekitas Venemaal eile meediatormi. Näitleja videot levitab USA grupeering The Committee to Investigate Russia.

Selle taga on USA tuntud filmiprodutsent ja poliitaktivist Rob Reiner, kelle filmograafiasse kuuluvad sellised linateosed nagu «When Harry Met Sally», «Stand by Me» ja «The Princess Bride». Oma nõuannetega toetab seda grupeeringut USA üks endisi luurejuhte James Clapper.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas video kohta: «Paljud loomeinimesed langevad rahvusvahelist poliitikat lahates oma emotsioonide lõksu, kuid neil puudub siiski adekvaatne info. Tegemist on tänapäevase makartismiga, mis mõne aja pärast taandub. Igatahes Morgan Freemani sõnavõttu ei saa suhtuda tõsiselt, kuna tegemist on mitte tegeliku info, vaid emotsionaalse suhtumisega».

Dmitri Peskov / Sergey Guneev/Sputnik/Scanpix

Freeman, kes on oma näitlejakarjääri jooksul kehastanud USA presidenti, teatab videos, et USA on tõmmatud sõtta ja Venemaa ründab USAd.

Morgan Freeman / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Freeman võrdleb Venemaa tegevust filmi käsikirjaga ja teatab, et selle «käsikirja» taga on Venemaa president Vladimir Putin, kes on endine KGB agent ning kes on vihane, et ta suur ja võimas isamaa, Nõukogude Liit kokku varises ning ta asus selle eest USAle kätte maksma.

Vladimir Putin / Sergey Guneev/Sputnik/Scanpix

Freemani sõnul on Putin koos oma mõttekaaslastega selle taga, et igal pool maailmas toimuvad pidevad küberrünnakud demokraatia pihta ning et sellesse on kaasatud ka sotsiaalmeedia, kus külvatakse laimu ja valesid.

Staar kutsus USA presidenti Donald Trumpi üles paljastama ameeriklastele tõe ja tooma päevavalgele faktid, mis kinnitavad, et Venemaa sekkus 2016. aastal USA presidendivalimistesse.

«Trump peab istuma Valge Maja Ovaalkabinetis laua taga ja ütlema järgmist: «Mu kaasmaalased, ameeriklased, viimaste presidendivalimiste ajal langesime Venemaa rünnaku alla»,» teatas näitleja.

Donald Trump / Evan Vucci/AP/Scanpix

Venemaa duumasaadiku Leondid Slutski arvates on Freemani video Trumpi vastaste järjekordne trikk kahjustada USA ja Venemaa suhteid.

The Committee to Investigate Russia looja Rob Reiner sõnas uudistekanalile CNN, et ameeriklased on terve elu kuulnud klišeesid, et Venemaaga tuleb hästi läbi saada, kuid tegelikult on USA juba mõnda aega Venemaa rünnaku ja surve all ning USA poliitikutel on Venemaaga suheldes nagu suu vett täis.