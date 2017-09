Uut südant ootav Portugali eurolaulik viidi kriitilises seisus haiglasse

Sobral on juba mõnda aega südameprobleemidega võidelnud ning kohaliku meedia teatel on tema tervis viimastel nädalatel halvenenud. Kohaliku telekanali TV7 Dias andmetel on Sobral ühendatud masinatega, mis aitavad tal hingata ja reguleerivad südametööd.

Varasemate teadete kohaselt vajab 27-aastane laulja uut südant nii kiiresti kui võimalik, kuna arstide sõnul on tal elada jäänud maksimaalselt kolm kuud.

Sobrali tee Eurovisooni võitjaks oli ääretult emotsionaalne. Laulja ei suutnud terviserikke tõttu osaleda kõigis proovides ning teda asendas õde, kes aitas tal ka auhinda vastu võtta.

Salvador šokeeris hiljuti fänne liigutava videoga, milles teatas, et ta «annab oma keha teadusele». Oma viimasel kontserdil puhkes ta laval pisaraisse ja langes õe käte vahele.