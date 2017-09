Kuidas sujus eksabikaasade Andres ja Katrin Maimiku koostöö uue filmi kallal?

Katrin Maimik kinnitas «Ringvaates», et koostöö endise abikaasa Andres Maimikuga sujus väga hästi, vahendab Menu.

«Me oleme ikka sama meelt. Vaidlused, kas see on draama või komöödia, tulevad aeg-ajalt ikka, aga siis me püüame leida vahepealse,» rääkis Katrin.

Katrin Maimik tunnistas, et tema on drama queen ja Andres Maimik ajab taga komöödiat.