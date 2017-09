Richard Branson: terve maailm teab, et kliimamuutus on ehtne... välja arvatud üks tegelane Valges Majas

CNN uuris Bransonilt, kelle erasaart Kariibidel laastas hiljuti orkaan Irma, kas ta näeb seost kliimamuutuse ja hiljutiste orkaanide vahel.

«Vaadake, seoste osas ei saa iial keegi sajaprotsendiliselt kindel olla, kuid teadlased on varemgi öelnud, et tormid muutuvad järjest tugevamateks ja järjest sagedasemateks,» sõnas Branson.

«Meil on kuu aja jooksul olnud neli tormi ja kõik on olnud suuremad kui eales ajaloos,» viitas Branson orkaanidele Irma, Jose, Maria ja Katia. «Kahjuks on see vaid algus sellele, mis meid tulevikus ootab.»

«Kliimamuutus on tõeline. 99 protsenti teadlastest teavad, et see on tõeline. Terve maailm teab, et see on tõeline, kui ehk välja arvata üks tegelane Valges Majas,» märkis Branson.