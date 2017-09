Noorpoliitik Üllar Saaremäe: vareseid ma peletama ei hakka ja Kadrina taksojuhtidele ülikonda selga ei suru

«Eks ole igasuguseid muresid. Varestega on probleem,» seletas Saaremäe, mis asju ta Kadrinas ajama hakkab. «Mina neid vareseid seal peletama ei hakka ja kindlasti ei plaani ka teha seda, et kõik Kadrina taksojuhid peavad hakkama ülikondi kandma.»

Saaremäe ei ole enda sõnul valijatega kohtunud ega Kadrina Konsumi ukse peal kooke jaganud.

Seda, et ta valituks osutub, peab ta siiski ebatõenäoliseks. «Vallas on ju kõik omavahel seotud. Kandideerivad kellegi ema, kellegi vend, kellegi isa... Kui arvestame, et seal on võibolla paar tuhat valijat, aga kandideerib 118 inimest, siis miks nad peaksid - annavad hääle pigem tütrele või pojale,» naeris Saaremäe.

Saaremäe vastas ka viiele kiirküsimusele.

Millist omadust sa enda juures enim taunid?

Usalduslikkust.

Millist omadust teiste juures enim taunid?

Pealetükkivust.

Millist sõna või väljendit kasutad enim?

Niiöelda.

Kus ja millal olid sa kõige õnnelikum?

Antud hetkel, praeguses eluetapis.

Kus sulle meeldiks enim elada?

Mulle meeldiks elada Kadrina vallas. 130!