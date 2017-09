«Mu kaunis ja heas korras Audi TT Quattro soovib minna uutele jahimaadele,» teatab Evelyn Facebookis.

2007. aasta hõbehall kupee maksab soodushinnaga 13 500 eurot. Auto on nelikveoline, automaatkäigukastiga ja bensiinimootoriga, mille võimsus on 184 kilovatti. Tippkiiruseks on märgitud 250 km/h.