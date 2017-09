«Pelgulinna sünnitushaiglas ei tundu võikriisi olevat. Kõik asjad on võiga. Aga telekast tuleb küll ainult draamasari «Kutsuge ämmaemand»,» kirjutas Katrin täna Facebookis.

Filmimaailmast tuntud naine kinnitas Õhtulehele, et sünnitus kulges hästi ja uue ilmakodanikuga on kõik korras ja laps on terve.

Katrinil eksabikaasa Andres Maimikuga ka kuueaastane tütar Miriam Mia.