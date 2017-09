Video: maavärin muutis Mehhiko jõe tormiseks mereks

Ameeriklasest turist Alyne Tamir oli sel ajal pealinna Mexico lähedases Xochimiloco jõel koos sõpradega lõbusõidul, kus tavapäraselt vaikne vesi muutus mässlevaks, nagu oleks tegemist tormise merega, edastab Daily Mail.

Mehhiko maavärin pani jõe lainetama / Kuvatõmmis/Youtube

Videolt on kuulda, kuidas ameeriklanna ütleb, et maavärina ajal paadis kõikumine ei ole just kõige turvalisem.

Veekogul olnud inimesed üritasid tugevas lainetuses paati jääda ja mitte välja kukkuda. Seni teadaolevalt selles piirkonnas keegi kannatada ei saanud ja keegi ka ei hukkunud.

Seismoloogide teatel oli nüüdse maavärina epitsenter pealinnast Mexicost 120 kilomeetri kaugusel ja hüpotsenter 51 kilomeetri sügavusel.

Kinnitamata andmetel mõjutas maavärin umbes 30 miljonit inimest. Mehhiko rahvaarv on üle 15 miljoni, pealinnas Mexicos elab 8,9 miljonit inimest.

Maavärin Mehhikos / YURI CORTEZ/AFP

Mehhiko meedia ja päästetöötajate teatel hukkus pealinnas maavärina tagajärjel tekkinud hoonetevaringus vähemalt 117 inimest, kuid otsingu- ja päästetööd jätkuvad ja ohvrite arv võib suureneda. Praegustel andmetel on maavärinapiirkonnas hukkunuid kokku 250.

Maavärin Mehhikos / OMAR TORRES/AFP

Maavärina ohvriks langes pealinna ühes koolis vähemalt 20 last ja neli õpetajat kui koolihoone varises. Kadunuks kuulutati 30 last ja mitu õpetajat.

Mehhiko pealinnas Mexicos varises maavärina tõttu koolihoone / Alexandre Meneghini/AP/Scanpix

Mehhiklaste sõnul oli nüüdne maavärin nagu déjà-vu, sest see tõi neile meelde 1985. aasta ohvriterohke maavärina, mis leidis samuti aset 19. septembril. Siis hukkus umbes 10 000 inimest.

Nüüdne maavärin oli Mehhikos viimase ligi kahe nädala jooksul juba teine. Eelmine leidis aset 7. septembril Chiapase osariigis, selle magnituud oli kaheksa ja siis hukkus 98 inimest.