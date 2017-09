Seksi veganiga: eestlane turundab erisuguseid kondoome

Einhorn (tõlkes muide ükssarv) toodab vegan-kondoome. Kas mitte-toiduaine kohta sellist määratlust kasutada pole veider?

Vegan kondoomideks teeb Einhorni kondoomid kaks asja: üheski tootmisetapis ei ole tehtud katseid loomade peal ning libesti, mis kondoome katab, on kaseiini ehk piimaproteiini vaba. See, et Einhorni kondoomid on vegan kondoomid, on tegelikult lihtsalt iseenesest mõistetav osa jätkusuutliku tootmise juures. Einhorni asutajate idee oli luua kondoom, mida poleks piinlik osta (selleks on need pakitud “krõpsupakkidesse”) ning mis aitaks mingil skaalal ka maailma parandada. Kui aga uurima hakati, kas need ka vegan on, tärkas tuluke, millest sündis slogan „F*** vegan!“, mis on esmapilgul väga provokatiivne, kuid sisule süvenedes tähendab see lihtsalt: seksi veganiga/vegan kondoome kasutades. Mängime nii päris palju intrigeerivate sõnumitega.

