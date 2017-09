Armunud ja õnnelik: 51-aastane Halle Berry kinnitab suhet Inglise kuulsa muusikaprodutsendiga

51-aastane näitlejanna on kinnitanud, et ta on suhtes Briti muusikaprodutsendi Alex da Kidiga. Hollywoodi täht avaldas teisipäeval Instagrami kontol kauni mustvalge pildi endast ja oma kallimast, lisades kommentaari: «Minu tasakaal». Ametlikult pole teada, kaua Halle Berry ja mitmete Grammydega nomineeritud muusik on romantilises suhtes olnud, vahendab Hello Magazine. Paari ilmus avalikkuse ette esmakordselt Londoni moenädalal.

35-aastane muusikaprodutsent Alex da Kid on koostööd teinud selliste staaridega nagu Eminem, Nicki Minaj, Imagine Dragons ja Cheryl, Dr Dre ja Massive Attack.

My balance A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Sep 19, 2017 at 11:00am PDT